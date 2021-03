7:34 | 17.03.2021

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

——————————————————————————-

AKTIEN

——————————————————————————- DEUTSCHLAND: – ETWAS SCHWÄCHER – Der Dax dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas weiter von seinem neuen Rekordhoch bei 14 601 Punkten entfernen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 14 535 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax auf seine Rekordserie aus der Vorwoche noch rund 6 Punkte aufgesattelt, bevor die Gewinne etwas zusammenschmolzen. Börsianer halten den Motor kurzfristig für etwas überhitzt. An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial zunächst keine weitere Bestmarke. USA: – SCHWUNG LÄSST NACH – An der Wall Street haben die Technologie-Indizes am Dienstag ihre jüngsten Gewinne etwas ausgebaut. Allerdings ließ der Schwung zum Handelsschluss hin merklich nach. Der marktbreite S&P 500 hatte zwar im Verlauf den Sprung auf einen Höchststand geschafft, schloss aber ebenso wie der US-Leitindex Dow Jones Industrial leicht im Minus. Vor der Sitzung der US-Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch hielten sich die Anleger insgesamt eher zurück. ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 nach den jüngsten Kursgewinnen mit 0,02 Prozent minimal schwächer. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 0,34 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büßte hingegen 0,14 Prozent ein. Auch an den US-Aktienmärkte hatte nach den jüngsten Gewinnen der Schwung nachgelassen. ^

DAX 14557,58 0,66%

XDAX 14574,81 0,50%

EuroSTOXX 50 3850,96 0,55%

Stoxx50 3289,49 0,85% DJIA 32825,95 -0,39%

S&P 500 3962,71 -0,16%

NASDAQ 100 13152,28 0,53%° ——————————————————————————-

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

——————————————————————————- RENTEN: ^

Bund-Future 171,69 -0,03%

° DEVISEN: ^

Euro/USD 1,1900 -0,02%

USD/Yen 109,1685 0,16%

Euro/Yen 129,9125 0,14%° ROHÖL: ^

Brent 68,75 0,36 USD

WTI 65,21 0,41 USD° /jha/