17:05 | 23.10.2020

dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 23.10.2020 – 17.00 Uhr

Eurozone: Unternehmensstimmung zeigt wieder Schrumpfung an LONDON – Die zunehmend kritische Corona-Lage im Euroraum belastet die Unternehmensstimmung spürbar. Der vom Institut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fiel im Oktober um einen Punkt auf 49,4 Zähler, wie das Forschungsunternehmen am Freitag in London mitteilte. Nach dem dritten Rückgang in Folge liegt der Indikator wieder unter der 50-Punkte-Marke. Es wird damit eine wirtschaftliche Schrumpfung angedeutet. Analysten hatten im Schnitt mit einer noch etwas stärkeren Stimmungseintrübung gerechnet. Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich stärker als erwartet ein LONDON – Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Oktober überraschend stark eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 3,6 Punkte auf 52,9 Zähler, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 54,0 Punkte gerechnet. Mit mehr als 50 Punkten zeigt der Indikator aber immer noch klar Wachstum an. Die wieder deutlich steigende Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus drückt laut Markit die Stimmung. Belgien: Geschäftsklima hellt sich überraschend auf BRÜSSEL – In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Oktober überraschend aufgehellt. Der Indikator stieg um 2,3 Punkte auf minus 8,5 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Eintrübung auf minus 11,5 Punkten gerechnet. ROUNDUP 3: Ministerium erwartet Corona-Impfungen ab Anfang 2021 BERLIN – In der Corona-Krise richten sich angesichts weiter rasant steigender Infektionszahlen wachsende Erwartungen an einen Impfstoff gegen das Virus. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte seine Einschätzung, dass erste Corona-Impfungen voraussichtlich in den ersten Monaten des nächsten Jahres möglich werden. Unterdessen mehren sich Hinweise, dass Gesundheitsämter in einigen Städten mit der Verfolgung von Infektionsketten nicht mehr hinterherkommen. Japan: Verbraucherpreise fallen etwas schwächer TOKIO – In Japan zeigt die Entwicklung der Verbraucherpreise weiter nach unten, wenn auch mit etwas geringerem Tempo. Die Kerninflationsrate (ohne frische Lebensmittel) betrug im September gegenüber dem Vorjahr minus 0,3 Prozent, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht. Im Vormonat hatte sie minus 0,4 Prozent betragen. Analysten hatten diese Entwicklung auch für September erwartet. Britischer Einzelhandel lässt Corona-Einbruch hinter sich LONDON – Der britische Einzelhandel hat im September unerwartet stark zugelegt und den Umsatzeinbruch in der Corona-Krise weiter hinter sich gelassen. Die Umsätze lagen im September 5,5 Prozent über dem Vorkrisenniveau vom Februar, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Gegenüber August erhöhten sich die Erlöse um 1,5 Prozent, zu September 2019 stiegen sie um 4,7 Prozent. Besonders das Wachstum auf Monatssicht lag deutlich über den Erwartungen der Analysten, hier war nur mit einem marginalen Plus von 0,2 Prozent gerechnet worden. Großbritannien und Japan unterzeichnen Freihandelsabkommen TOKIO – Japan und Großbritannien haben sich auf ein bilaterales Freihandelsabkommen geeinigt, das nach Ablauf der derzeitigen Brexit-Übergangsphase gelten soll. Japans Außenminister Toshimitsu Motegi und die britische Ministerin für internationalen Handel, Liz Truss, unterzeichneten am Freitag in Tokio einen entsprechenden Vertrag. Damit ebneten sie den Weg, damit das Abkommen am 1. Januar in Kraft treten kann. Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jsl