20:35 | 04.04.2021

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom Wochenende

BVB-Chef Watzke: Von eigener Mannschaft ‘maßlos enttäuscht’ DORTMUND – Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat das Team von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt scharf kritisiert. “Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber für das Auftreten im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann ich das nicht mehr machen”, sagte der 61-Jährige den “Ruhr Nachrichten” (Sonntag). In so einem Spiel müsse man eine andere Körperhaltung zeigen, man müsse sehen, dass man als Sieger vom Platz gehen und das eigene Tor mit aller Macht verteidigen wolle. “Das hat mir gefehlt. Das ist eine Willensfrage, und da hat mich die Mannschaft maßlos enttäuscht”, betonte Watzke. ROUNDUP: Daten hunderter Millionen Facebook-Nutzer erneut im Netz entdeckt NEW YORK – Telefonnummern und E-Mail-Adressen von hunderten Millionen Facebook-Nutzern sind am Wochenende erneut in einem Hacker-Forum entdeckt worden. “Das sind alte Daten, über die bereits 2019 berichtet wurde. Wir haben das Problem im August 2019 entdeckt und behoben”, schrieb eine Sprecherin des Online-Netzwerks daraufhin am Samstag (Ortszeit) bei Twitter. Die IT-Sicherheitsfirma Hudson Rock hatte Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzern im Netz gefunden, wie die Nachrichten-Website “Business Insider” berichtete. Drei neue Blutgerinnsel-Fälle nach Astrazeneca-Impfung in Frankreich PARIS – Frankreichs Medikamentenbehörde hat drei neue Fälle mit Thrombosen an “atypischen” Stellen nach einer Impfung mit dem Covid-Impfstoff von Astrazeneca festgestellt. In der Woche zwischen dem 19. und 25. März seien diese Blutgerinnsel-Fälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff gemeldet worden, teilte die Behörde ASNM mit. Fast zwei Drittel der Deutschen für Verbot von Auslandsreisen BERLIN – Fast zwei Drittel der Deutschen sind für ein Verbot von Urlaubsreisen ins Ausland im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 64 Prozent für einen solchen Schritt aus, nur 26 Prozent sind dagegen. 10 Prozent machten keine Angaben. Chefwechsel bei Roboterauto-Firma Waymo MOUNTAIN VIEW – Die Roboterwagen-Firma Waymo bekommt eine Doppelspitze. Der langjährige Chef John Krafcik kündigte am Freitag seinen Rückzug an. Die Führung übernehmen nun Tekedra Mawakana, die zuletzt für das operative Geschäft zuständig war, und der bisherige Chefentwickler Dmitri Dolgov. Waymo ging aus dem Roboterwagen-Projekt von Google hervor und ist heute eine Schwesterfirma des Internet-Riesen unter dem Dach der Holding Alphabet . Alkoholfreier Sekt belebt Geschäfte von Schloss Wachenheim TRIER – Trotz coronabedingter Einschränkungen blickt das rheinland-pfälzische Sekthaus Schloss Wachenheim dem Abschluss des laufenden Geschäftsjahrs im Juli optimistisch entgegen. Der Absatz der Sektmarken im Lebensmitteleinzelhandel bewege sich ungefähr auf Vorjahresniveau, sagte Vorstandssprecher Oliver Gloden in Trier. Zwar gebe es insgesamt “ein kleines Minus” bei den Sektmarken. Alholfreier Sekt und Wein verzeichneten aber weiter deutliche Zuwächse, und die Schloss Wachenheim AG könne in dieser Sparte vom Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein und Lifestyle profitieren. Scheuer sieht Bahn weiter in schwieriger Lage BERLIN – Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht die Deutsche Bahn wegen der anhaltenden Corona-Krise weiterhin in einer schwierigen Lage. “Die Auslastung im Fernverkehr liegt bei 18 Prozent, das sagt alles”, sagte Scheuer der Deutschen Presse-Agentur. “Es muss aber ein Grundangebot an Mobilität und Versorgung gewährleistetet und garantiert werden.” Behörde: Schiffsverkehr am Suezkanal läuft wieder normal KAIRO – Fünf Tage nach Ende der Blockade im Suezkanal hat sich der Stau Hunderter Schiffe nach Angaben der Kanalbehörde aufgelöst. Die letzten rund 60 Schiffe von etwa 420, die seit dem Unfall des Frachters “Ever Given” auf Durchfahrt gewartet hatten, hätten den Kanal in beiden Richtungen passiert, teilte die Kanalbehörde am Samstag mit. Außerdem sollten am Samstag rund 25 Schiffe den Kanal durchfahren, die nach Aufhebung der Sperrung eingetroffen waren. Kaffeekonsum im Corona-Jahr 2020 gestiegen HAMBURG – Die Menschen in Deutschland haben im Corona-Jahr 2020 mehr Kaffee getrunken als im Jahr zuvor. Wegen der Einschränkungen durch die Pandemie und des vermehrten Homeoffice-Einsatzes hätten die Menschen den Konsum in die eigenen vier Wände verlagert, teilte der Deutsche Kaffeeverband in Hamburg mit. Branche für Öffnung von Spielhallen – ‘Verlagerung ins Hinterzimmer’ BERLIN – Der monatelange Corona-Lockdown trifft auch die Spielhallen hart – die Branche beobachtet eine Verlagerung ins illegale Glücksspiel im Internet und in Hinterzimmer. “Um den Schwarzmarkt zu bekämpfen, braucht es einen funktionierenden Vollzug und ein ausreichendes, attraktives legales Angebot – das zeigt der Lockdown einmal mehr”, sagte der Vorstandssprecher des Verbands Deutsche Automatenwirtschaft, Georg Stecker, der Deutschen Presse-Agentur. ^

Weitere Meldungen -Run auf Ostereier statt Klopapier: Briten stehen vor leeren Regalen

-Nach rund einem Jahr: Deutsche dürfen wieder nach Russland einreisen

-Ministerin: 159 Unternehmen beteiligen sich am Logo Nutri-Score

-Künftige Merck-Chefin gegen Frauenförderung per Quote

-Flughafen Kassel erlöst 481 000 Euro mit Grundstücksverkäufen

-Umfrage: Potenzial zum bargeldlosen Bezahlen noch nicht ausgeschöpft

-Illegale Ferienwohnungen in Berlin: Bußgelder in Millionenhöhe

-ROUNDUP: Bundesregierung stuft Niederlande als Hochinzidenzgebiet ein

-Unternehmen setzen bei Personalsuche auf soziale Medien

-BVB vor Knockout im Kampf um Europa – Hummels: ‘Nah an Katastrophe’° Kundenhinweis:

