10:06 | 02.03.2021

DZ Bank nach Gewinneinbruch mit gedämpfter Erwartung für 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Nach einem Gewinneinbruch in der Corona-Krise 2020 erwartet die DZ Bank im laufenden Jahr einen weiteren Ergebnisrückgang. “Aufgrund der schwer abschätzbaren Folgen der Pandemie für das Wirtschaftsgeschehen gehen wir für 2021 von einem Ergebnis leicht unterhalb des Vorjahresniveaus aus”, sagte der Co-Chef des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, Cornelius Riese, bei der Bilanzvorlage am Dienstag in Frankfurt. Im vergangenen Jahr sackten sowohl das Vorsteuerergebnis als auch der Überschuss der DZ-Bank-Gruppe zum Vorjahr jeweils um fast die Hälfte ab. Vor Steuern stand ein Gewinn von rund 1,46 (Vorjahr: 2,66) Mrd Euro in den Büchern, unter dem Strich blieben 980 Millionen (1,88 Mrd) Euro. Zur Gruppe gehören unter anderen die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V Versicherung. Das Führungsduo Cornelius Riese und Uwe Fröhlich hatte für 2020 das Ziel ausgegeben, im Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn am unteren Ende einer Spanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro zu erreichen. Belastet wurde die Bilanz durch deutlich höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle: 678 Millionen Euro Risikovorsorge war mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor (329 Mio Euro). Hauptgrund dafür sind Risiken bei Schiffskrediten der kriselnden Tochter DVB. Zudem fielen zwei Sondereffekte als Ergebnistreiber weg: 2019 hatten sich das Staatsanleihen-Portfolio der DZ HYP sowie Kapitalanlagen der R+V Versicherung deutlich positiv entwickelt und maßgeblich zum zweitbesten Jahresergebnis in der DZ-Bank-Geschichte beigetragen./ben/DP/eas