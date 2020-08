16:48 | 25.08.2020

EANS Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG (deutsch)

EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANAs Zuckerrübenverarbeitung in

Österreich soll nach der Kampagne 2020 auf Standort Tulln konzentriert werden ——————————————————————————–

——————————————————————————– Kapitalerhöhung/Restrukturierung

25.08.2020 Wien – – Aktuelle Rübenanbaufläche macht Rationalisierungsmaßnahme in Österreich

in der Zuckerproduktion notwendig

– Standort Leopoldsdorf könnte nur fortgeführt werden, wenn Zusicherung einer

Anbaufläche in Österreich von zumindest 38.000 Hektar bis Mitte November 2020

gegeben ist Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat in seiner heutigen Sitzung der

Schließung der Zuckerfabrik am Standort Leopoldsdorf