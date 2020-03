7:15 | 11.03.2020

EANS Adhoc: ams AG (deutsch)

EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die Bedingungen der Bezugsrechtsemission bekannt ——————————————————————————–

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

——————————————————————————– Kapitalmaßnahmen

11.03.2020 Premstaetten – Premstätten, Österreich (11. März 2020) — ams (SIX: AMS), ein

weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die

Bedingungen zur geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer

Bezugsrechtsemission (“Bezugsrechtsemission”) bekannt, die bei der

außerordentlichen Hauptversammlung am 24. Januar 2020 von den Aktionären

genehmigt wurde. Details der Bezugsrechtsemission Der Vorstand hat am 11. März 2020 beschlossen, 189.869.454 neue, auf den Inhaber

lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2019

(“Angebotene Aktien”) in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem Bezugspreis

von CHF 9,20 (“Bezugspreis”) je Angebotene Aktie auszugeben, was einem

erwarteten Bruttoerlös von ungefähr CHF 1,75 Mrd. (ungefähr EUR 1,65 Mrd.)

entspricht. Die Erlöse der Bezugsrechtsemission werden zur Teilfinanzierung/

Refinanzierung des Akquisitionsbetrags einschließlich der damit verbundenen

Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss mit der OSRAM Licht

AG verwendet. Für jede bestehende ams Aktie erhalten ams Aktionäre ein Bezugsrecht (einzeln

das “Bezugsrecht”). 4 Bezugsrechte ermächtigen jeden berechtigten Aktionär zum

Bezug von 9 Angebotene Aktien zum Bezugspreis. Nach der Publikation des

Prospekts, die für den 13. März 2020 erwartet wird, beginnt die Bezugsfrist am

16. März 2020 und endet am 30. März 2020. ams Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben wollen, haben die Möglichkeit

ihre Bezugsrechte während der Bezugsrechtshandelsperiode, welche für den

Zeitraum vom 16. März 2020 bis zum (und inklusive dem) 26. März 2020 erwartet

wird, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen. Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für bestehende

Aktionäre, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen aufgrund des Wohnsitzes, sowie

einem internationalen Angebot, welches vorsieht, dass die Angebotenen Aktien,

die von bestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet

werden, an institutionelle Investoren oder über den Markt verkauft werden

können. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet ein öffentliches Angebot in der

Schweiz und in Österreich sowie Privatplatzierungen an berechtigte

institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz und

Österreich, gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Der erste Handelstag der Angebotenen Aktien wird am oder um den 2. April 2020

erwartet. Die Abwicklung und Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des

Angebotspreises wird am oder um den 2. April 2020 erwartet. Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission _____________________________________________________________________________