03.03.2021 St Helier Jersey / Channel Islands –

Atrium European Real Estate Limited

(“Atrium” oder die “Gesellschaft” und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften,

die “Gruppe”) Vertagung (sine die) der außerordentlichen Hauptversammlung Jersey, 4. März 2021. Mit Verweis auf die Einladung vom 25. Februar 2021, gibt

die Gesellschaft heute ihre Absicht bekannt, die außerordentliche

Hauptversammlung der Gesellschaft, die für den 12. März 2021 einberufen wurde,

auf unbestimmte Zeit (sine die) zu vertagen. Nach Veröffentlichung der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung, hat

die Gesellschaft die Notwendigkeit einer separaten außerordentlichen

Hauptversammlung überdacht und sich stattdessen für einen effizienteren Prozess

entschieden, indem sie die erforderliche Genehmigung in der ordentlichen

Hauptversammlung einholt, die voraussichtlich noch in diesem Monat stattfinden

wird, wobei diesbezüglich eine separate Einladung zu gegebener Zeit folgen wird.

Dementsprechend beabsichtigt die Gesellschaft die außerordentliche

Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit (sine die) zu vertagen. Für weitere Informationen:

FTI Consulting: +44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Andrew Davis Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und

mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds

durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an

der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei

Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen

Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte

angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen

unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für

zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der

Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Rückfragehinweis:

