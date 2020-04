16:03 | 21.04.2020

21.04.2020 Innsbruck – Die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) hat vor

dem Hintergrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, welche trotz

Abfederungsmaßnahmen der Staaten, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden eine

schwere Rezession in der Eurozone – und damit in den Märkten der BTV – zur Folge

haben werden, ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 entsprechend angepasst. Seinen Niederschlag findet dieser gesamtwirtschaftliche Einbruch bereits im

Konzern-Quartalsergebnis der BTV zum 31.03.2020, welches – auf Basis der

aktuellen Hochrechnung, somit vorläufiger Daten – im Vergleich zu den, der

Vorschaurechnung zu Grunde gelegten Zahlen vor Steuern von 42,1 Mio. EUR auf

31,8 Mio. EUR sinken wird. Die endgültigen Zahlen zum 31.03.2020 wird die BTV

voraussichtlich am 29.05.2020 bekannt geben und veröffentlichen. Die BTV erwartet davon ausgehend – auf Basis der aktuellen Hochrechnung, somit

vorläufiger, nicht geprüfter Daten – ein Konzernergebnis

(Konzernjahresüberschuss vor Steuern) zum 31.12.2020 in einer Bandbreite

zwischen 42 und 50 Mio. EUR, wobei BTV in dem im Lagebericht für das

Geschäftsjahr 2019 veröffentlichten Ausblick noch von einer Bandbreite zwischen

92 und 104 Mio. EUR ausgegangen war. Wesentlichster Faktor für diese Entwicklung ist ein deutlicher Rückgang der

Erträge aus at equity-einbezogenen Unternehmen, welche erheblich unter den dem

Budget zu Grunde gelegten Werten liegen. Beitragen wird dazu auch die deutlich

unter den Erwartungen liegende Entwicklung in der Sparte Seilbahnen, im

Handelsergebnis, in den Finanzgeschäften sowie, wenn auch untergeordnet, ein

Anstieg der Risikokosten. Rückfragehinweis:

