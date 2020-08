19:26 | 04.08.2020

EANS Adhoc: Lenzing AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing mit neuem Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 ——————————————————————————–

04.08.2020 Lenzing – Die Lenzing Gruppe hat ihre am 12. März veröffentlichte Prognose für

die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der weltweiten COVID-19-

Krise und der dadurch stark eingeschränkten Visibilität ausgesetzt. Auch wenn

die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres 2020 derzeit nur grob eingeschätzt

werden kann, erwartet die Lenzing Gruppe aus heutiger Sicht, dass die

Entwicklung der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses in den verbleibenden

zwei Quartalen des Geschäftsjahres über jener des 2. Quartals liegen sollte. Die Ergebnisse der Lenzing Gruppe für das 1. Halbjahr werden am 05. August 2020

