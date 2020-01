20:25 | 22.01.2020

22.01.2020 Wien – 22. Januar 2020. Acropora Beteiligungs GmbH, VETWIDI Forschungsholding

GmbH und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH haben das Angebot von

Marinomed Aktien an institutionelle Investoren im Wege eines Accelerated

Bookbuildings im Ausmaß von insgesamt 105.000 Aktien (inklusive einer voll

ausgenutzten Erhöhungsoption von 50.000 Aktien) abgeschlossen; der Preis wurde

mit EUR 95,00 je Aktie festgesetzt. Marinomed Biotech AG (die “Gesellschaft”) gibt bekannt, dass die Gesellschaft

von den drei Aktionären Acropora Beteiligungs GmbH (“Acropora”), VETWIDI

Forschungsholding GmbH (“VETWIDI”) und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand

GmbH (“BVT”) am 22. Januar 2020 darüber informiert wurde, dass Acropora, VETWIDI

und BVT insgesamt 105.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer

Accelerated Bookbuilding-Transaktion an institutionelle Investoren (die

“Transaktion”) veräußert haben. Die Gesellschaft hatte nach Erhalt einer

entsprechenden Verständigung von Acropora, VETWIDI und BVT zum Start der

Transaktion am 22. Januar 2020 mittels Veröffentlichung von Insiderinformationen

diesen Umstand veröffentlicht und die Aussetzung des Handels aller Marinomed-

Aktien, ISIN ATMARINOMED6, vom Amtlichen Handel bei der Wiener Börse beantragt.

Aufgrund der Veröffentlichung des Ergebnisses der Transaktion wird der Handel in

Marinomed-Aktien an der Wiener Börse zum Handelsstart am 23. Januar 2020 wieder

aufgenommen werden. Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der

Verständigung der Gesellschaft zum Abschluss der Transaktion durch Acropora,

VETWIDI und BVT wörtlich entnommen: “NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, KANADA, JAPAN ODER

AUSTRALIEN BESTIMMT. Acropora Beteiligungs GmbH (“Acropora”), VETWIDI Forschungsholding GmbH

(“VETWIDI”) und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH (“BVT”) geben

bekannt, dass Acropora 73.500 Aktien der Marinomed Biotech AG (ISIN

ATMARINOMED6, “Marinomed-Aktien”), sowie VETWIDI und BVT jeweils 15.750

Marinomed-Aktien, somit insgesamt 105.000 Marinomed-Aktien, heute, 22. Januar

2020, aus ihrem jeweiligen Bestand an institutionelle Investoren im Wege einer

Accelerated Bookbuilding-Transaktion (das “ABB”) veräußert haben. Dies

entspricht rund 7,1% des Grundkapitals der Marinomed Biotech AG. Die

Erhöhungsoption von bis zu 50.000 weiteren Marinomed-Aktien wurde voll

ausgenützt. Die Marinomed-Aktien werden zu einem Preis von je EUR 95,00 veräußert. Der

gesamte Verkaufserlös im Rahmen des ABB für Acropora, VETWIDI und BVT zusammen

beträgt somit rund EUR 10 Mio. Settlement der im ABB platzierten Marinomed-

Aktien erfolgt voraussichtlich am 27. Januar 2020. Die Erste Group Bank AG fungierte als Sole Bookrunner. Acropora, VETWIDI und BVT halten nach Durchführung des ABB noch rund 16,6%

(Acropora), rund 1,5% (VETWIDI) bzw. rund 1,4% (BVT) am Grundkapital der

Marinomed Biotech AG. Für diese Aktien gilt die im Rahmen des ABB eingegangene

LockUp-Verpflichtung für einen Zeitraum von 90 Tagen. Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien

und notiert seit 1. Februar 2019 im Prime Market der Wiener Börse. Der

Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich

Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten

Technologieplattformen basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die

Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von

sensiblen Organen wie Augen und Nase. Die Plattform Carragelose® umfasst

innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der

Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur

Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländern

vertrieben werden. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com [http://

www.marinomed.com/]. Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten

dar. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach

den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien wurden bereits

platziert. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgte weder in Österreich noch in

irgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABB

erfolgte ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur

Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/

1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die “Prospekt-

Verordnung”) und richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSv

Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung.” Rückfragehinweis:

