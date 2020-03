7:32 | 18.03.2020

RBI: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 und Anpassung des Ausblicks Wien, 18. März 2020. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat ihren

Ausblick an die geänderten Umstände angepasst, die aufgrund der Maßnahmen zur

Bekämpfung der Verbreitung des COVID-19-Virus das tägliche Leben und die

weltweite Wirtschaft erfasst haben. Die damit verbundenen Einschränkungen machen

eine schwere Rezession in der Eurozone (Annahme für 2020: 4% BIP-Rückgang) mit

negativen Folgewirkungen auf die Märkte der RBI wahrscheinlich (Annahme für

2020: bis zu 6% BIP-Rückgang): * Wir reduzieren unsere Erwartungen für das Kreditwachstum im Jahr 2020.

* Die Neubildungsquote dürfte aus aktueller Sicht im Jahr 2020 auf 50 bis 75

Basispunkte steigen, abhängig von Dauer und Ausmaß des wirtschaftlichen

Einbruchs.

* Wir streben mittelfristig eine Cost/Income Ratio von etwa 55 Prozent an und

prüfen, wie sich die gegenwärtigen Entwicklungen auf die Quote im Jahr 2021

auswirken werden.

* Wir peilen mittelfristig einen Konzern-Return-on-Equity von etwa 11 Prozent

an, evaluieren jedoch noch die Auswirkungen des aktuellen Umfelds auf die

Profitabilität im Jahr 2020.

* Wir bestätigen unser Ziel einer CET1 Ratio von rund 13 Prozent.

* Basierend auf dieser Zielquote beabsichtigen wir Dividendenausschüttungen in

Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses. Weiters hat die RBI den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht, der – allerdings

mit dem noch nicht aktualisierten Ausblick – im Internet unter http://

gb2019.rbinternational.com heruntergeladen werden kann. Die Kennziffern sind

gegenüber den am 6. Februar 2020 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen im

Wesentlichen unverändert. Monetäre Werte in EUR 2019 2018 +/- 2019 2019

Millionen

Erfolgsrechnung 1-12 1-12 Q4 Q3

Zinsüberschuss 3.412 3.362 1,5% 881 866

Provisionsüberschuss 1.797 1.791 0,3% 489 468

Verwaltungsaufwendungen (3.093) (3.048) 1,5% (848) (748)

Betriebsergebnis 2.382 2.330 2,3% 794 580

Wertminderungen auf

finanzielle (234) (166) 41,2% (154) (68)

Vermögenswerte

Ergebnis vor Steuern 1.767 1.753 0,8% 468 465

Ergebnis nach Steuern 1.365 1.398 (2,4)% 380 341

Konzernergebnis 1.227 1.270 (3,4)% 353 303

Bilanz 31/12 31/12 31/12 30/9

Forderungen an 9.435 9.998 (5,6)% 9.435 9.060

Kreditinstitute

Forderungen an Kunden 91.204 80.866 12,8% 91.204 92.574

Verbindlichkeiten

gegenüber 23.607 23.980 (1,6)% 23.607 27.545

Kreditinstituten

Verbindlichkeiten 96.214 87.038 10,5% 96.214 90.701

gegenüber Kunden

Eigenkapital 13.765 12.413 10,9% 13.765 13.344

Bilanzsumme 152.200 140.115 8,6% 152.200 150.805 2019 2018 +/- 2019 2019

Kennzahlen 1-12 1-12 Q4 Q3

Return on Equity 14,2% 16,3% (2,1) PP 15,1% 15,1%

vor Steuern

Return on Equity 11,0% 12,7% (1,7) PP 12,3% 11,1%

nach Steuern

Konzern-Return- 11,0% 12,6% (1,6) PP 12,8% 10,9%

on-Equity

Cost/Income 56,5% 56,7% (0,2) PP 51,7% 56,3%

Ratio

Return on Assets 1,18% 1,33% (0,15) PP 1,23% 1,24%

vor Steuern

Nettozinsspanne

(Ø zinstragende 2,44% 2,50% (0,07) PP 2,47% 2,46%

Aktiva)

Neubildungsquote

(Ø Forderungen 0,26% 0,21% 0,06 PP 0,65% 0,32%

an Kunden)

Ergebnis je 3,54 3,68 (3,7)% 1,03 0,87

Aktie in EUR

Dividende je 1,00 0,93 7,5% – –

Aktie in EUR

Bankspezifische 31/12 31/12 31/12 30/9

Kennzahlen

NPE Ratio 2,1% 2,6% (0,5) PP 2,1% 2,3%

NPE Coverage 61,0% 58,3% 2,7 PP 61,0% 60,2%

Ratio

Risikogewichtete

Aktiva (RWA 77.966 72.672 7,3% 77.966 77.816

gesamt)

Common Equity

Tier 1 Ratio 13,9% 13,4% 0,6 PP 13,9% 13,7%*

(fully loaded)

Tier 1 Ratio 15,4% 14,9% 0,5 PP 15,4% 14,8%

(fully loaded)

Eigenmittelquote 17,9% 18,2% (0,3) PP 17,9% 17,4%

