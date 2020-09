11:45 | 25.09.2020

EANS Adhoc: Semperit AG Holding

EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Semperit schraubt Prognose für Jahresergebnis

2020 weiter nach oben

25.09.2020 Wien, Österreich – 25. September 2020 – Die Semperit AG Holding hat am 3. Juli

dieses Jahres via Adhoc-Mitteilung einen Ausblick mit signifikant über den

Vorjahreszahlen liegenden Ergebnissen verlautbart. Die Ergebnisprognose wird nun

nochmals erhöht. Neben den auf absehbare Zeit positiven Effekten aus dem Medizingeschäft hat sich

mittlerweile auch der Sektor Industrie gegenüber früheren Annahmen über die

Auswirkungen der globalen Rezession und die Entwicklungen rund um die Corona-

Pandemie leicht erholt. Vor diesem Hintergrund ist auf Basis aktueller Zahlen

davon auszugehen, dass das EBITDA der Semperit-Gruppe auf Gesamtjahres-Sicht bei

EUR 165,0 bis 200,0 Mio. und damit noch deutlicher über dem Wert des Vorjahres

(2019: EUR 67,8 Mio.) liegen wird, als im Juli angenommen. Das EBIT der

Semperit-Gruppe wird demnach für das Gesamtjahr 2020 zwischen EUR 195,0 und

230,0 Mio. (Prognose im Juli 2020: EUR 110,0 bis 160,0 Mio.; EBIT 2019:

EUR -16,5 Mio.) angesiedelt sein. Diese Ergebnisprognose ist insbesondere von

der weiteren Entwicklung des Preisniveaus für medizinische Schutzhandschuhe und

der hinreichenden Verfügbarkeit von Rohstoffen für deren Produktion abhängig. Die im Jänner beschlossene strategische Grundsatzentscheidung über eine

Transformation der Semperit-Gruppe zum Industriegummispezialisten ist weiter

aufrecht. Angesichts der äußerst positiven Ergebnisbeiträge, die das

Handschuhgeschäft im Zusammenhang mit der pandemiebedingten Sonderkonjunktur

derzeit liefert, wird Semperit die Medizinsparte aber voraussichtlich noch

mindestens neun Monate lang weiterführen, ehe wieder aktiv an der beschlossenen

Trennung vom Medizingeschäft gearbeitet wird. Rückfragehinweis:

Monika Riedel

Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson

+43 676 8715 8620

monika.riedel@semperitgroup.com Judit Helenyi

Director Investor Relations

+43 676 8715 8310

www.semperitgroup.com

