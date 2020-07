20:31 | 02.07.2020

——————————————————————————– UNIQA platziert erfolgreich Euro 600 Millionen Senior Anleihe und Euro 200

Millionen Nachranganleihe (Tier 2) Finanzierung

02.07.2020 Wien – DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH

ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH

BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT. UNIQA Insurance Group AG (“UNIQA”) hat heute erfolgreich eine Senior Anleihe im

Volumen von Euro 600 Millionen (die “Senior Anleihe”) und eine Nachranganleihe

(Tier 2) im Volumen von Euro 200 Millionen (die “Tier 2 Anleihe”) bei

institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Die Senior Anleihe ist nach Ablauf von 10 Jahren zur Rückzahlung vorgesehen. Der

Kupon beträgt 1,375 Prozent pro Jahr. Das Angebot der Senior Anleihe war 5,3fach

überzeichnet. Der Emissionskurs wurde mit 99,436 Prozent des Nennbetrags

festgelegt. Die Tier 2 Anleihe ist nach Ablauf von 15,25 Jahren und vorbehaltlich bestimmter

Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann von UNIQA erstmals nach 5,25

Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ordentlich gekündigt werden. Der

Kupon beträgt während der ersten 5,25 Jahre der Laufzeit 3,25 Prozent pro Jahr,

danach folgt eine variable Verzinsung. Das Angebot der Tier 2 Anleihe war

9,2fach überzeichnet. Der Emissionskurs wurde mit 99,507 Prozent des Nennbetrags

festgelegt. Die Tier 2 Anleihe wird nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen

Vorschriften zumindest teilweise als Tier 2 Basiseigenmittel anrechenbar sein. Die Zulassung beider Anleihen zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist

beantragt worden. Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung). Sie stellt weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch

eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung dar. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in

dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

weitergeleitet werden. Die hierin genannten Wertpapiere wurden bereits verkauft. Rückfragehinweis:

