10:00 | 29.11.2020

EANS Adhoc: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (deutsch)

EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group erwirbt Zentral- und Osteuropageschäft der

Aegon ——————————————————————————–

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

——————————————————————————– Fusion/Übernahme/Beteiligung

29.11.2020 Wien – Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) erzielte

am 29. November 2020 eine Einigung mit der Aegon N.V. über den Erwerb ihres

Versicherungsgeschäfts in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei. Die VIG

übernimmt damit in diesen Ländern die Versicherungsgesellschaften in den

Bereichen Nicht-Leben und Leben sowie Pensionskassen, Asset Management- und

Service-Gesellschaften der Aegon, die das bestehende Portfolio der VIG

hervorragend ergänzen. Der Kaufpreis beträgt 830 Mio. Euro. Die Transaktion

erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen aufsichts- und wettbewerbsrechtlichen

Genehmigungen. Das Closing der Transaktion wird im 2. Halbjahr 2021 erwartet. Mit dem Erwerb dieser Gesellschaften baut die VIG ihre führende Marktposition in

Zentral- und Osteuropa aus und steigt in Ungarn zur Nummer 1 im

Versicherungsmarkt auf. Darüber hinaus erweitert die VIG ihren Tätigkeitsbereich

in dieser Region im Pensionskassengeschäft und wird erstmals auch im

Lebensgeschäft in der Türkei tätig. Das Prämienvolumen der

Versicherungsgesellschaften in den vier Ländern belief sich 2019 auf umgerechnet

rund 600 Mio. Euro bei einem Nettoergebnis von rund 50 Mio. Euro. Aus heutiger Sicht geht die VIG davon aus, dass sich die aufsichtsrechtliche

Solvenzquote bei Closing innerhalb der kommunizierten Komfortzone von 170 bis

230% bewegen wird. Folgende Wertpapiere der VIG sind an einem geregelten Markt zum Handel

zugelassen: EMISSIONSBEZEICHNUNG ISIN HANDELSSEGMENT

Aktie AT0000908504 Wiener und Prager Börse, Amtlicher

Handel

VIG nachrang. Anleihe 2015 AT0000A1D5E1 Börse Luxemburg, Geregelter Freiverkehr

VIG nachrang. Anleihe 2013 AT0000A12GN0 Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr Rückfragehinweis:

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Wiener Versicherung Gruppe

1010 Wien, Schottenring 30 Wolfgang Haas

Leiter Konzernkommunikation & Marketing, Konzernpressesprecher

Tel.: +43(0)50 390-21029

Fax: +43 (0)50 390 99-21029

E-Mail: wolfgang.haas@vig.com Nina Higatzberger-Schwarz

Leiterin Investor Relations

Tel.: +43 (0)50 390-21920

Fax: +43 (0)50 390 99-21920

E-Mail: nina.higatzberger@vig.com Ende der Mitteilung euro adhoc

——————————————————————————– Emittent: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe

Schottenring 30

A-1010 Wien

Telefon: +43(0)50 390-22000

FAX: +43(0)50 390 99-22000

Email: investor.relations@vig.com

WWW: www.vig.com

ISIN: AT0000908504

Indizes: WBI, VÖNIX, ATX

Börsen: Prague Stock Exchange, Wien

Sprache: Deutsch