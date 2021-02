9:06 | 26.02.2021

Ein Jahr ‘Coronavirus-Update’: Tempo beim Impfen ist entscheidend

HAMBURG (dpa-AFX) – Schnelle Fortschritte beim Impfen sind für den Virologen Christian Drosten der entscheidende Faktor für den Weg raus aus der Pandemie. “Es geht auf der organisatorischen Ebene, auf der logistischen Ebene jetzt um die Wurst”, sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Charité in der am Freitag veröffentlichten Jubiläumssendung des “Coronavirus-Update”. Der Podcast von NDR Info wurde vor einem Jahr zum ersten Mal ausgestrahlt. Impfstoff werde bald in erheblichen Mengen zur Verfügung stehen. Das Vertrauen in die Vakzine werde wachsen. “Ich bin mir ganz sicher, dass ganz große Kreise in der Bevölkerung sich bereitwillig impfen lassen würden. Da ist aber sehr viel zu organisieren”, sagte Drosten. “Ich glaube, es ist ein bisschen naiv, zu denken, dass das alles so schön der Reihe nach wie am Schnürchen klappt.” Für Drosten ist klar: “Wir kommen nur über diesen Weg aus der Pandemie raus.” Entscheidend sei der Zeitkorridor: “Schaffen wir das im Groben bis zum Sommer oder dauert das eben doch bis zum Ende des Jahres.” Am 26. Februar 2020 ging der Podcast “Das Coronavirus-Update” an den Start. Seither wurden 77 Folgen produziert, die nach NDR-Angaben rund 86 Millionen Mal abgerufen wurden. Der Podcast wurde unter anderem mit zwei Grimme-Online-Awards und dem Georg von Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus ausgezeichnet. Drosten wechselt sich seit Herbst mit Sandra Ciesek ab, der Leiterin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Die neuen Folgen sind immer dienstags ab etwa 17 Uhr abrufbar./sat/DP/zb