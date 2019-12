10:52 | 19.12.2019

Energieverband BDEW lehnt längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ab

BERLIN (dpa-AFX) – Der Energieverband BDEW hat Forderungen nach längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke entschieden zurückgewiesen. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae sagte am Donnerstag in Berlin, es sei “unfassbar”, dass wieder darüber geredet werde. Die frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete sagte: “Welch kleine Debatte.” Deutschland habe den Atomausstieg aus guten Gründen beschlossen. Sie sagte zudem, es gebe bisher keine Endlagerlösung, es gebe weltweit kein wirtschaftliches Atomkraftwerk und ein Sicherheitsproblem. Die Energiebranche habe “Lust” auf Zukunftstechnologien. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse vorangetrieben werden. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung Spekulationen über eine Abkehr vom Atomausstieg wegen des Klimaschutzes eine klare Absage erteilt. Zuvor hatte der CDU-Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer den 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossenen Atomausstieg in Frage gestellt. Er wäre unter Umständen offen dafür, auch in Zukunft Kernkraftwerke zu betreiben, sagte der CDU-Politiker dem “Spiegel”. Die drei letzten Atommeiler in Deutschland sollen Ende 2022 vom Netz gehen./hoe/DP/mis