19:08 | 21.04.2020

Entscheidung zu Grüner-Punkt-Übernahme durch Remondis erwartet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) – Die Entsorgungsbranche rechnet mit einer wichtigen Entscheidung: Das Oberlandesgericht Düsseldorf will am Mittwoch (9.30 Uhr) verkünden, wie es im Fall Remondis und Grüner Punkt entschieden hat. Das Bundeskartellamt hatte im vergangenen Jahr dem Müllkonzern untersagt, die Kölner Firma DSD zu übernehmen, die die Markenrechte am Recyclingzeichen Grüner Punkt hält. Grund dafür: Die Behörde sah den Wettbewerb auf dem Markt durch eine solche Fusion als erschwert an. Remondis legte gegen dieses Verbot Beschwerde beim Oberlandesgericht ein. Dieses muss nun entscheiden, ob es dabei bleibt oder nicht. Auch die kommunalen Müllbetriebe hatten sich gegen eine Übermacht ausgesprochen./swe/DP/stw