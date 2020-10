7:11 | 09.10.2020

Epidemiologe stellt Bundesliga und Weihnachtsmärkte in Frage

KIEL (dpa-AFX) – Angesichts der stark gestiegenen Corona-Zahlen in Deutschland sieht der Kieler Epidemiologe Prof. Helmut Fickenscher die Gefahr, dass einschränkende Maßnahmen wie im Lockdown wieder notwendig werden könnten. “Für Fußball-Bundesligaspiele mit viel Publikum sehe ich derzeit keine Perspektive”, sagte Fickenscher der Deutschen Presse-Agentur. Denn es seien Ansteckungen auch im Freien bei Sport-Großveranstaltungen festgestellt worden. “Deshalb sehe ich auch die konventionellen Weihnachtsmärkte eher als Gefährdung an.” Er sei sehr skeptisch hinsichtlich “einigermaßen tragfähiger Hygiene-Konzepte” für Weihnachtsmärkte. Das gelte auch für Halloween – “wenn sich zu viele Menschen in engen Treppenhäusern tummeln”. Fickenscher ist Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten./mho/DP/mis