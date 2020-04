11:14 | 22.04.2020

Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

BERLIN (dpa-AFX) – Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen./ags/DP/jha