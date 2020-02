7:35 | 11.02.2020

Essenslieferdienst Delivery Hero will stark wachsen – Umsatzziele 2019 erreicht

BERLIN (dpa-AFX) – Der Essenslieferdienst Delivery Hero will 2020 weiter stark wachsen. Der Umsatz soll im laufenden Jahr um rund 70 Prozent auf 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro zulegen, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. 2019 hatte Delivery Hero 1,46 Milliarden Euro umgesetzt und damit im Rahmen der eigenen Prognose gelegen. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Stark gestiegene Bestellungen verliehen dem Essenslieferdienst auch im vierten Quartal weiteren Schub. Im Gesamtjahr konnte Delivery Hero die Bestellungen um 80 Prozent auf 666 Millionen Stück steigern. Allerdings schreiben die Berliner weiterhin rote Zahlen. Die vorläufige bereinigte Ebitda-Marge liegt bei minus 29,6 Prozent. Für 2020 wird die bereinigte Ebitda-Marge zwischen minus 14 und minus 18 Prozent vom Umsatz erwartet. Das Europa-Segment soll 2020 die Gewinnschwelle erreichen./eas/jha/