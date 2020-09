5:49 | 01.09.2020

EU-Agrarminister beraten in Koblenz – Bauern protestieren

KOBLENZ (dpa-AFX) – Die EU-Agrarminister beraten am Dienstag in Koblenz über die seit Jahren umstrittene Reform der milliardenschweren Finanzhilfen für europäische Bauern. Geladen hat Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Thema sollen auch die Lehren der Landwirtschaft aus der Corona-Pandemie sein sowie das von Klöckner geplante Tierwohlkennzeichen. Beschlüsse werden bei dem informellen EU-Treffen nicht erwartet. Landwirte haben Proteste angekündigt. Klöckner hat Fortschritte bei Reform der gemeinsamen Agrarpolitik ab 2020 zur Priorität bis zum Jahresende erklärt. Vorschläge der EU-Kommission liegen schon 2018 vor, doch die EU-Staaten sind uneins. Ziel ist, Klima- und Umweltschutz voranzubringen und Zahlungen an die Bauern neu auszurichten. Landwirte wehren sich unter anderem gegen neue Auflagen beim Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Das informelle Treffen der Landwirtschaftsminister läuft schon seit Sonntagabend begleitet von Demonstrationen. Am Montag führte Klöckner ihre EU-Kollegen unter anderem zu einer Exkursion in einen Weinberg./vsr/DP/fba