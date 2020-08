21:42 | 26.08.2020

EU-Handelskommissar Hogan tritt zurück

BRÜSSEL (dpa-AFX) – EU-Handelskommissar Phil Hogan tritt wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland zurück. Entsprechende Medienberichte bestätigte Hogans Kabinettschef Peter Power am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel./si/DP/he