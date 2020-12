11:34 | 22.12.2020

EU-Kreise: EU lehnt jüngsten Brexit-Vorschlag zu Fischerei ab

BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) – Die Europäische Union (EU) hat bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen die jüngsten Zugeständnisse von Großbritannien in Sachen Fischerei laut EU-Kreisen abgelehnt. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Verweis auf nicht genannte EU-Offizielle. Am Montag hatte Großbritannien einen neuen Vorschlag gemacht. Die Brexit-Übergangsphase endet zum Jahresende. Der anvisierte Vertrag soll Zölle und Handelshemmnisse abwenden. Das Thema Fischerei ist einer der größten Streitpunkte./jsl/la/stk