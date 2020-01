5:13 | 30.01.2020

EU-Politiker Andresen mahnt London: ‘Kappt nicht alle Verbindungen’

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Der Europaabgeordnete Rasmus Andresen appelliert an Großbritannien, im Interesse junger Menschen auch nach dem Brexit enge Kontakte zur EU zu pflegen. “Kappt nicht alle Verbindungen ab”, sagte der Grünen-Politiker in Richtung des Vereinigten Königreichs. Er verwies unter anderem auf die Bedeutung des Austauschprogramms Erasmus für die junge Generation. “Sorgt dafür, (…) dass ihr auch die Möglichkeit habt, vielleicht irgendwann auch mal wieder zur Europäischen Union dazuzugehören.” Besonders schwer fallen werde ihm der Abschied von britischen Kollegen im Parlament, die sich lange für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt hätten, sagte Andresen der Deutschen Presse-Agentur. “Es sind auch schon viele Tränen geflossen.”/haw/DP/zb