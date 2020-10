22:50 | 29.10.2020

EU-Ratschef zu Corona: Wir sitzen alle in einem Boot

BRÜSSEL (dpa-AFX) – EU-Ratschef Charles Michel hat die Europäer auf einen gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie eingeschworen. “Wir sitzen alle im selben Boot”, sagte Michel nach Abschluss des Videogipfels zur Corona-Pandemie am Donnerstagabend. “Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und an einem Strang ziehen”, fügte er hinzu. Im Kampf gegen die Pandemie brauche es einen gemeinsamen Ansatz bei der Verbreitung und Nutzung von Schnelltests, sagte Michel weiter. Zur Kontaktverfolgung müsse die “Interoperabilität” der verschiedenen Smartphone-Apps verbessert werden. Man habe außerdem darüber gesprochen, die Quarantänedauer in Europa zu harmonisieren. Man wolle ferner eine Impfstrategie vorbereiten, so dass ein Impfstoff effizient genutzt werden könne, wenn er dann zur Verfügung stehe. Man müsse außerdem einen logistischen Ansatz für effiziente Impfkampagnen finden sowie kommunikativ gegen “Fake News” zu Impfungen vorgehen. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hatten am 15. Oktober eine engere Zusammenarbeit in der Corona-Pandemie und regelmäßige Videokonferenzen vereinbart. Michel hatte den ersten Corona-Videogipfel einberufen./blu/DP/he