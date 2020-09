11:27 | 30.09.2020

EU-Staaten überstimmen Ungarn und Polen in Rechtsstaatsstreit

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Eine Mehrheit der EU-Staaten hat ungeachtet von Drohungen aus Ungarn und Polen ein Verfahren zur Bestrafung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Union auf den Weg gebracht. Ein entsprechender Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft bekam am Mittwoch in Brüssel die erforderliche Unterstützung, wie ein Sprecher mitteilte./aha/DP/zb