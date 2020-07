16:24 | 14.07.2020

EU-Umweltminister: Oberste Priorität für Klima und Umweltkrise

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) – Die EU-Umweltminister haben sich darauf geeinigt, die umwelt- und klimapolitischen Ziele im Jahr 2020 als oberste Priorität zu behandeln. “Wir sind uns alle einig, dass die Klima- und Umweltkrise nicht an Relevanz verloren hat”, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag zum Abschluss eines informellen zweitägigen Treffens der EU-Umweltminister in Berlin. “Ganz im Gegenteil: Die Pandemie hat uns klar gezeigt, wie verletzlich unsere Wirtschaften und Gesellschaften sind.” Direkt bei der ersten Videokonferenz zum Auftakt der deutschen Ratspräsidentschaft habe man sich mit dem Thema “Green Recovery” beschäftigt. Die Umweltministerin sagte, der Klimaschutz werde trotz der Corona-Pandemie weiter verfolgt. Während der deutschen Ratspräsidentschaft solle zudem das Klimaziel der EU angehoben werden. Dafür will Schulze besonders den direkten Austausch unter den EU-Mitgliedsländern fördern. Derzeit ist das Ziel, 40 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 auszustoßen als 1990. Schulze ist dafür, es auf 55 Prozent anzuheben, die EU-Kommission hat 50 bis 55 Prozent vorgeschlagen. 2050 solle die EU klimaneutral werden, also unterm Strich gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen./nia/DP/eas