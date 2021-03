11:10 | 04.03.2021

Europäer legen Atom-Resolution gegen den Iran auf Eis

WIEN (dpa-AFX) – Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben ihre Pläne für einen formellen Protest gegen die jüngsten iranischen Verstöße im Atomstreit vorerst gestoppt. Die drei Staaten werden im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien keine Resolution einbringen, hieß es am Donnerstag aus diplomatischen Kreisen. Teheran hatte zuvor gewarnt, dass solch ein Schritt gegen den Iran die Chancen auf eine diplomatische Lösung des Atom-Konflikts zerstören würde. Der Iran hat seit voriger Woche die Überwachung seines Atomprogramms durch die IAEA eingeschränkt, um die USA zur Aufhebung von Sanktionen und zur Rückkehr vom Wiener Atomabkommen von 2015 zu bewegen. Daraufhin wollten die Europäer Teheran in einer Resolution auffordern, voll mit der IAEA zu kooperieren. Die drei EU-Staaten sowie Russland und China bemühen sich um die Rettung dieser Vereinbarung, die zur Verhinderung von iranischen Nuklearwaffen das Atomprogramm des Landes einschränkte. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die neue US-Regierung wäre bereit, wieder einzusteigen, sobald sich der Iran wieder an die nuklearen Abmachungen hält. Diplomatische Gespräche hat Teheran bislang abgelehnt./al/DP/jha