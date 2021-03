11:05 | 04.03.2021

Eurozone: Arbeitslosigkeit stabil bei 8,1 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich zu Jahresbeginn nicht wesentlich verändert. Die Arbeitslosenquote habe im Januar wie schon im Dezember 8,1 Prozent betragen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Der Dezember-Wert war bislang mit 8,3 Prozent angegeben worden, wurde jetzt aber korrigiert. In der Europäischen Union (EU) lag die Arbeitslosenquote im Januar ebenfalls stabil bei 7,3 Prozent. Laut Eurostat sind in den 19 Euroländern derzeit 13,28 Millionen Menschen arbeitslos, in den 27 EU-Ländern sind 15,66 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Von Dezember auf Januar ist die Arbeitslosigkeit nur leicht gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat jedoch sind im Euroraum 1,01 Millionen Menschen mehr arbeitslos, während in der EU zusätzlich 1,47 Millionen Menschen ohne Job sind. Seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 ist die Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen, allerdings wesentlich schwächer als in der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren nach 2008. Wesentlicher Grund ist, dass viele Staaten auf Instrumente der Kurzarbeit mit oft hohen Lohnersatzleistungen setzen./bgf/jsl/zb