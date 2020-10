5:24 | 21.10.2020

Expertinnen: Werbung spricht Frauen nicht richtig an

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Was Frauen wollen, haben viele Unternehmen nach Ansicht von Marketing-Expertinnen nicht verstanden. “Mehr als 90 Prozent der Frauen fühlen sich von der Werbung nicht angesprochen”, sagt die Geschäftsführerin der Münchner Marketingagentur Thinknewgroup, Gabi Lück. “Es ist zu krachend, nicht subtil genug”. Nach Angaben der Wirtschaftswissenschaftlerin Marion Halfmann von der Hochschule Niederrhein sind Produkte und Werbung noch weit verbreitet, die die Bedürfnisse der Frauen klischeehaft bedienen und diese in stereotypen Rollen zeigen. “Das ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit”, sagt die Marketing-Professorin. Der Grund: In den Führungsetagen der Unternehmen säßen nach wie vor hauptsächlich Männer, die die weibliche Denkweise nicht verständen./igl/DP/zb