9:36 | 08.07.2020

EZB-Präsidentin Lagarde deutet abwartende Haltung an

LONDON (dpa-AFX) – Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat eine Woche vor der nächsten Zinssitzung der Zentralbank eine abwartende geldpolitische Haltung signalisiert. “Wir haben so viel getan, dass wir etwas Zeit haben, die Wirtschaftsdaten sorgfältig zu bewerten”, sagte Lagarde der britischen Zeitung “Financial Times” (Mittwoch). Das deutet darauf hin, dass die Zentralbank an ihrer Geldpolitik zunächst nichts Wesentliches ändern will. Die EZB hat auf den konjunkturellen Absturz in der Corona-Krise mit zahlreichen Maßnahmen reagiert. Unter anderem hat sie ein spezielles, billionenschweres Programm zum Kauf verschiedenster Wertpapiere wie Staatsanleihen beschlossen (PEPP). Darüber hinaus versorgt sie die Banken des Währungsraums mit ungewöhnlich viel Zentralbankgeld, um den Kreditfluss an die Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Die nächste Zinssitzung der EZB findet am 16. Juli statt./bgf/jkr/jha7