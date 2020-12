16:59 | 23.12.2020

Fast 200 zusätzliche Soldaten entlasten Pflegepersonal

BERLIN (dpa-AFX) – Fast 200 zusätzliche Soldaten der Bundeswehr werden ab Heiligabend das Personal in Alten- und Pflegeheimen entlasten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus dem Verteidigungsministerium. Damit steigt die Zahl der insgesamt in Heimen eingesetzten Soldaten auf knapp 1500. Sie nehmen administrative Aufgaben wie die Registrierung von Besuchern wahr, damit sich das Pflegepersonal auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann. 150 der zusätzlichen Soldaten werden in 91 Heimen in Berlin eingesetzt. Hinzu kommen noch 44 Soldaten in weiteren sechs Bundesländern. “Die Bundeswehr hilft überall wo sie gebraucht wird im Kampf gegen die Corona-Pandemie”, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). “Doch gerade in den Pflegeheimen ist die Lage besonders dramatisch. Das Personal dort ist dabei in besonderer Weise gefordert. Das darf uns nicht kalt lassen.” Insgesamt sind derzeit 11 300 Bundeswehrsoldaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Einsatz. Die meisten davon unterstützen über 300 Gesundheitsämter./cn/mfi/DP/eas