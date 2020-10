21:10 | 28.10.2020

Fast 4000 Neuinfektionen in Portugal – Krisensitzung der Regierung

LISSABON (dpa-AFX) – Portugal hat einen Rekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Binnen 24 Stunden seien in dem Land mit 10,3 Millionen Einwohnern 3960 Ansteckungen erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch in Lissabon mit. Wegen der rapide steigenden Zahlen berief Ministerpräsident António Costa für Samstag eine Sondersitzung seines Kabinetts ein. Dabei werde man über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten, teilte die sozialistische Regierung mit. Die Lage sei “kritisch”, sagte der für Gesundheit zuständige Staatssekretär António Lacerda Sales. In dem lange Zeit vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommenen Land wurden bereits insgesamt fast 130 000 Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 starben, kletterte am Mittwoch um 24 auf 2395. Nach den jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich in Portugal binnen 14 Tagen 343,6 je 100 000 Einwohner mit dem Virus an. In Deutschland lag diese sogenannte 14-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 156,2./er/DP/he