5:22 | 24.07.2020

FDP-Chef: Läden sollten an zwölf Sonntagen im Jahr öffnen dürfen

BERLIN (dpa-AFX) – Zu Belebung der Konjunktur in der Corona-Krise sollte aus Sicht von FDP-Chef Christian Lindner das Verkaufsverbot an Sonntagen gelockert werden. “Mir würde schon reichen, wenn die Kommunen an zwölf Sonntagen im Jahr die Geschäfte öffnen könnten”, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). “Wenn uns das rechtssicher gelingt, ohne dass die Kommunen eine Klage der Gewerkschaften fürchten müssen, wäre viel erreicht.” Zudem brauche Deutschland ein “Bürokratie-Moratorium” für diejenigen, die Arbeitsplätze schaffen könnten, forderte er. “Unser Leitsatz muss sein: Vorfahrt für Arbeit. Also Planungsrecht, Steuern, Investition auf diese Priorität ausrichten.” Angesichts des Fachkräftemangels schlug Lindner vor, dass der Staat bei allen Auszubildenden und auch bei allen regulär Beschäftigten, die in den kommenden sechs Monaten eingestellt werden, die Sozialversicherungsbeiträge komplett übernimmt. “Das schafft einen Anreiz, die Ausbildung nicht zu vernachlässigen und neue Arbeitsplätze zu schaffen.”/toz/DP/zb