13:36 | 05.02.2020

FDP-Kandidat wird in Thüringen überraschend Ministerpräsident

ERFURT (dpa-AFX) – Bei der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten ist überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Regierungschef gewählt worden. Er setzte sich bei der Abstimmung am Mittwoch im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch./htz/DP/mis