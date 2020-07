6:00 | 08.07.2020

FDP-Politikerin Beer: Merkel kann europäische Geschichte schreiben

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Die FDP-Europapolitikerin Nicola Beer drängt Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Führungsrolle in Europa. “Die Kanzlerin kann europäische Geschichte schreiben oder als vorsichtige Auf-Sicht-Fahrerin die historische Chance verpassen, Europa wieder zusammenzuführen”, erklärte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Im Parlament hält Merkel am Mittwochnachmittag eine Rede zum Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Beer forderte vor allem in der Migrationspolitik einen “europäischen Wurf” von Merkel. Eckpunkte seien ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen, gemeinsame Standards für Asylanträge sowie die Annahme von Anträgen in Drittstaaten. “Der Europäische Geist ist durch den ungelösten Dauerkonflikt unter den EU-Mitgliedsstaaten in der Asyl- und Migrationspolitik maßgeblich geschwächt”, warnte Beer. Auch wirtschaftspolitisch solle Merkel für einen klugen Kompromiss sorgen, fügte sie hinzu. Man dürfe nicht den Boden für jene bereiten, die am lautesten schreien. “Der Corona-Aufbaufonds als ein reines Zuschuss-Paket könnte in den skeptischen Mitgliedsstaaten für eine mindestens genauso gefährliche europapolitische Erosion sorgen wie das andere Extrem”, warnte die FDP-Politikerin. Die Debatte über den Wiederaufbauplan und den siebenjährigen EU-Haushalt ist die erste große Aufgabe während der deutschen Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli begann und am 31. Dezember endet./vsr/DP/stk