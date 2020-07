5:23 | 24.07.2020

FDP: Rückkehrer aus Risikoländern sollen Corona-Tests selbst zahlen

BERLIN (dpa-AFX) – Die FDP fordert, dass Reiserückkehrer aus Risikoländern ihre Corona-Tests selbst bezahlen müssen. “Wenn Urlauber in Länder fahren, von denen vorher bekannt ist, dass es sich um Risikogebiete handelt, dann liegt das Risiko bei den Urlaubern”, sagte der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann der “Saarbrücker Zeitung” (Freitag). “Folglich müssten sie die Tests auch bezahlen.” Die Kosten dürften nicht von den Krankenkassen und folglich den Beitragszahlern beglichen werden. “Zumal es bei Fluggästen zwecks Urlaubs in aller Regel nicht um Sozialfälle geht”, so Ullmann. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich grundsätzlich drauf verständigt, dass Reisende aus Risikogebieten im Ausland künftig unmittelbar nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus getestet werden sollen. Dazu sollen an Flughäfen Teststellen eingerichtet werden. An diesem Freitag wollen die Minister weitere Details besprechen und ein Gesamtpaket beschließen. Ullmann kritisierte, mögliche Schnelltests bedeuteten lediglich eine trügerische Sicherheit. “Ein einziger Test ist letztlich sogar gefährlich, weil man sich dann in falscher Sicherheit wiegt und dadurch erst recht Infektionsketten entstehen können”, sagte der Bundestagsabgeordnete. Er verwies auf die Inkubationszeit von bis zu zehn Tagen. “Das heißt, ist das Testergebnis am zweiten Tag negativ, so kann es am Tag acht bereits positiv sein.”/bvi/DP/zb