9:25 | 01.05.2020

Firmen von Bezos und Musk in Endauswahl für neuen Nasa-Mondlander

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die Raumfahrtfirmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos und des Tesla-Gründers Elon Musk sollen für die US-Raumfahrtbehörde Nasa den nächsten Mond-Lander entwickeln. Neben Blue Origin, dem Unternehmen von Bezos, und SpaceX, der Firma von Musk, habe es als drittes die Firma Dynetics aus dem US-Bundesstaat Alabama in die Endauswahl geschafft, teilte die Nasa am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Über die kommenden 10 Monate will die Nasa den drei Firmen rund 967 Millionen Dollar (etwa 885 Millionen Euro) für das Design eines Landers bezahlen, bevor dann ein Entwurf ausgewählt werden soll. Die Nasa hat angekündigt, dass bis 2024 wieder US-Astronauten auf dem Mond landen sollen – darunter auch die erste Frau. Die sogenannte “Artemis”-Mission ist bislang allerdings deutlich teuer als geplant und im Zeitplan hinterher. Beobachter zweifeln deshalb an, dass dieses Ziel erreicht werden kann./cah/DP/jha