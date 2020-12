22:52 | 09.12.2020

Fisch auf dem Tisch: Johnson und von der Leyen dinieren in Brüssel

BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) – Bei den Brexit-Verhandlungen in Brüssel hat unter anderem Fisch auf dem Menü gestanden – im doppelten Sinne. Zum Abendessen gab es nach britischen Medienberichten am Mittwoch für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und den britischen Premier Boris Johnson gedünsteten Steinbutt – mit Kartoffelpüree, Wasabi und Gemüse – sowie Jakobsmuscheln. Der Streit um Fischereirechte ist eines der drei umstrittensten Themen zwischen Großbritannien und der EU. Dass von der Leyen nun Johnson Fisch servieren ließ, sahen manche Kommentatoren als gezielte Geste, andere als Zeichen, dass die Brüsseler Behörde doch einen Sinn für Humor hat. Das Menü ist durchaus pikant: Ausgerechnet um Jakobsmuscheln tobte noch vor knapp zwei Jahren ein heftiger Streit zwischen französischen und britischen Fischern im Ärmelkanal. Grund für den Konflikt waren Schonzeiten, die zwar für die Franzosen galten, nicht aber für die Briten. Französische Boote attackierten daraufhin die britische Konkurrenz auf dem Wasser. Die wehrten sich vehement. Etwa 35 französische und 5 britische Schiffe waren an dem Zwischenfall im Ärmelkanal beteiligt. Es flogen Steine, Farbdosen und Leuchtraketen; Boote wurden gerammt. Britische Medien sprachen von einem “Jakobsmuschel-Krieg”. Von der Leyen und Johnson hatten sich zu dem Dinner verabredet, um die verbliebenen Streitpunkte bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Ablauf der Brexit-Übergangsphase zu besprechen. Die Themen sind seit Monaten dieselben: Außer Fischerei geht es um fairen Wettbewerb und die Frage nach der Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen./bvi/DP/men