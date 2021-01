7:37 | 11.01.2021

Flatexdegiro legt in Corona-Krise Rekordjahr hin

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der brummende Handel an den Börsen in der Corona-Krise hat dem Online-Broker Flatexdegiro 2020 ein Rekordjahr beschert. Das seit Dezember im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen wickelte 75 Millionen Transaktionen ab und damit 140 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit übertraf der Online-Broker sein zuletzt auf mehr als 70 Millionen Transaktionen angehobenes Jahresziel. Für das neue Jahr geht Vorstandschef Frank Niehage von 65 bis 75 Millionen Transaktionen aus. Die Zahl der Kunden soll auf mindestens 1,6 Millionen steigen. Spätestens im Jahr 2025 will Flatexdegiro mindestens 3 Millionen Kunden und mindestens 100 Millionen Transaktionen pro Jahr erreichen. Ende 2020 zählte Flatexdegiro 1,25 Millionen Kunden, knapp 56 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Frankfurter Unternehmen Flatex hatte im vergangenen Jahr seinen niederländischen Konkurrenten Degiro übernommen. In der Vergleichszahl aus dem Vorjahr sind die Kunden von Degiro bereits enthalten./stw/stk