20:57 | 09.01.2020

Flugzeugabsturz im Iran: Trudeau geht von Abschuss aus

OTTAWA (dpa-AFX) – Nach dem Absturz einer ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran geht die kanadische Regierung von einem Abschuss der Maschine aus. Man habe Informationen, dass die Boeing von einer iranischen Rakete getroffen worden sei, sagte Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau am Donnerstag in einer TV-Ansprache. Bei dem Absturz waren am Mittwoch mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen – darunter 63 Kanadier./scb/DP/he