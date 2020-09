21:01 | 02.09.2020

Football in den USA vor Zuschauern – NFL-Boss: Kein Druck von Trump

WASHINGTON (dpa-AFX) – NFL-Boss Roger Goodell ist zuversichtlich, die fünfmonatige Football-Saison trotz der Coronavirus-Pandemie mit Zuschauern beenden zu können. Der Funktionär kündigte am Mittwoch an, dass die NFL sich in der Zuschauerfrage an die örtlichen Vorschriften halten werde. “Die öffentliche Gesundheit und Sicherheit sind für uns das Wichtigste”, sagte der Funktionär dem Fernsehsender CNBC. Die Liga werde von US-Präsident Donald Trump nicht unter Druck gesetzt, damit die Spiele in vollen Stadien ausgetragen werden. Das Eröffnungsspiel der 101. Spielzeit bestreiten am 10. September der Superbowl-Champion Kansas City Chiefs und die Houston Rockets. Die Chiefs sind eine der wenigen Mannschaften, die Fans für die Heimspiele zulassen. Die anderen beiden Mannschaften sind die Dallas Cowboys und die Miami Dolphins. In den USA spielen die Basketballer in der NBA und Eishockey-Spieler in der NHL wegen der Coronavirus-Pandemie Playoff-Turniere ohne Zuschauer./yyzz/DP/he