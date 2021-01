9:18 | 21.01.2021

Frankreichs Geschäftsklima hellt sich ein wenig auf

PARIS (dpa-AFX) – Die Stimmung in den französischen Unternehmen hat sich im Januar trotz der anhaltenden Corona-Krise etwas verbessert. Das Geschäftsklima stieg gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 92 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert prognostiziert. Der Indikator hat sich seit dem Beginn der Corona-Krise im vergangenen Frühjahr deutlich erholt. Im April war er noch auf ein Rekordtief von 54 Punkten gefallen. Laut Insee hellten sich die Erwartungen der Befragten vor allem in der Industrie auf. In dem durch die Corona-Beschränkungen stark getroffenen Dienstleistungssektor stieg der Wert ein wenig an. Etwas eingetrübt hat sich die Stimmung jedoch im Einzelhandel. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Corona-Krise spielt laut Insee eine Rolle. Die aktuelle Umfrage wurde von Ende Dezember bis Mitte Januar durchgeführt./jsl/bgf/jha/