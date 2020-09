5:49 | 01.09.2020

Gemeinsame Kommission erörtert Stand des Atomabkommens mit dem Iran

WIEN (dpa-AFX) – Die verbliebenen Partner des Atom-Deals mit dem Iran treffen sich am Dienstag in Wien, um aktuelle Probleme zu erörtern. Die sogenannte Gemeinsame Kommission wird dabei unter Vorsitz der EU auf Ebene der Politischen Direktoren zusammenkommen. Das reguläre Treffen findet nur wenige Tage nach einer Einigung des Irans mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in einer zuletzt stark umstrittenen Frage statt. Teheran hat der IAEA nach starkem Druck nun doch erlaubt, zwei angeblich geheime Atom-Standorte zu besuchen. An den beiden Standorten in Teheran und Isfahan soll der Iran früher nukleares Material aufbewahrt und die Spuren danach verwischt haben. Es ist davon auszugehen, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland als verbliebene Partner des Deals ihren Willen bekräftigen, an der Rüstungskontrollvereinbarung festzuhalten. Das Abkommen soll Teheran am Bau einer Atombombe hindern, zugleich sollte der Iran von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit profitieren. Die USA waren 2018 aus der Vereinbarung ausgestiegen und wollen weiter an der Sanktionsschraube gegen die Islamische Republik drehen./mrd/DP/fba