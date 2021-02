18:40 | 02.02.2021

Gericht verurteilt Kremlgegner Nawalny zu dreieinhalb Jahren Haft

MOSKAU (dpa-AFX) – Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist von einem Gericht in Moskau zu dreieinhalb Jahren Straflager verurteilt worden. Der 44-Jährige habe gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen, teilte die Richterin am Dienstag mit. Das Verfahren steht als politisch motiviert in der Kritik./mau/DP/fba