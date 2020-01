5:50 | 24.01.2020

Gesetz zur Rentenreform im Kabinett – neuer Massenprotest in Paris

PARIS (dpa-AFX) – Frankreichs Regierung will nach wochenlangen Protesten das Gesetz zur Rentenreform auf den Weg bringen. Bei der Regierungssitzung unter Vorsitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Freitag (10.00 Uhr) soll über einen entsprechenden Gesetzesentwurf beraten werden. Gewerkschaften haben unterdessen zu einem neuen Massenprotest gegen die Reformpläne aufgerufen. Der Pariser Nahverkehr soll erneut schwer gestört sein. Die Verkehrsbetriebe RATP warnten vor Überfüllung und empfahlen, auf andere Transportmittel umzusteigen. Zuletzt hatte sich der Verkehr im Nahverkehrsnetz nach den Dauerstreiks wieder normalisiert./nau/DP/he