0:20 | 08.12.2020

Gewerkschaft geht Conti scharf an – ‘Wir hätten Investoren fürs Werk’ in Aachen

MÜNCHEN/HANNOVER/AACHEN (dpa-AFX) – Die Industriegewerkschaft IG BCE attackiert den Continental -Konzern wegen des geplanten Abbaus von möglicherweise Zehntausenden Stellen weiter scharf. “Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle meint wohl, einfach durchregieren zu können”, sagte Michael Vassiliadis als Chef der IG Bergbau Chemie Energie der “Süddeutschen Zeitung” (Dienstag). “Wir werden dafür sorgen, dass Conti zur Vernunft zurückkehrt und respektvoll mit seinen Beschäftigten umgeht. Dieser Stellenabbau wird teuer.” Der Fall des profitablen Reifenwerks Aachen zeige, worum es dem Konzern wirklich gehe. “Sie wollen das Werk dichtmachen und die Kapazitäten später an Niedriglohnstandorten wiederaufbauen. Wir hätten mögliche Investoren fürs Werk, Conti blockiert.” Der Gewerkschaftschef fordert, generell das Doppelstimmrecht von Aufsichtsratschefs abzuschaffen. Damit hatte Reitzle den großangelegten Umbau durchgesetzt. Bei Streit um Stellenabbau oder Fabrikverlagerungen solle künftig ein Schlichter zwischen Kapital und Arbeit vermitteln, so Vassiliadis. Bei Conti sollen im Rahmen eines Großumbau- und Sparprogramms bis Ende des Jahrzehnts 30 000 Stellen verlagert, gestrichen oder für neue Qualifikationen umgewandelt werden – darunter 13 000 in Deutschland unter anderem mit Werksschließungen in Aachen und im hessischen Karben. Die IG Metall hatte Gespräche mit dem Konzern Anfang Dezember abgebrochen. Der Konzern habe keinerlei Interesse gezeigt, die Entlassungen zu verhindern und über Alternativen zum Abbau von Arbeitsplätzen zu sprechen, begründeten die Gewerkschafter. Den Großumbau hatte noch Ex-Vorstandschef Elmar Degenhart angestoßen. Seit Mitte November hat Nikolai Setzer das Sagen bei den Hannoveranern./men