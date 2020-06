15:15 | 13.06.2020

Gewitter ziehen über Brandenburg – Wetterdienst warnt

BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) – Blitz und Donner bei sommerlichen Temperaturen: Am Samstag sind in schwüler Luft Gewitter über Berlin und Brandenburg gezogen. Der Deutsche Wetterdienst warnte davor, dass es zu extremen Gewittern kommen könne. Die Warnung galt am Nachmittag für Berlin, Potsdam und Kreise wie Oberhavel, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Ostprignitz-Ruppin. Dabei könne stellenweise heftiger Starkregen mit mehr als 60 Litern pro Quadratmeter fallen, hieß es. Auch Sturmböen seien möglich. Am Sonntag soll sich das Wetter wieder beruhigen./vr/DP/mis