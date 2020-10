20:52 | 08.10.2020

Global Fashion Group optimistischer für 2020 nach starkem Quartal

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Der Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) ist nach einem starken dritten Quartal noch optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Der Nettowarenwert dürfte 2020 währungsbereinigt um 23 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigen, teilte die auf Schwellenländer ausgerichtete Beteiligung des Berliner Startup-Investors Rocket Internet am Donnerstag in Luxemburg mit. Zuvor hatte GFG mit plus 20 Prozent gerechnet. Beim Umsatz geht GFG weiter von 1,3 Milliarden Euro und damit von Erlösen in etwa auf Vorjahresniveau aus. Operativ will der Online-Modehändler auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreichen. Im dritten Quartal sei GFG erneut profitabel gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Der Nettowarenwert sei um 33 Prozent geklettert. Dies sei in Folge der starken Kundennachfrage gewesen. Dadurch habe das Unternehmen zudem einen positiven Cashflow verzeichnet. Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an. Der Aktienkurs von GFG legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu./he/ajx