7:16 | 08.01.2020

Goldpreis zieht wegen Iran-Spannungen weiter an – über 1600 US-Dollar

LONDON (dpa-AFX) – Vor dem Hintergrund der Spannungen in Nahost gehen viele Investoren offenbar auf Nummer sicher und kaufen Gold. In der Nacht auf Mittwoch stieg der Kurs für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erstmals seit dem Jahr 2013 über die Marke von 1600 US-Dollar. So schürte ein iranischer Vergeltungsangriff auf US-Basen im Irak die Angst vor einer weiteren Eskalation und einem möglichen neuen Krieg im Nahen Osten. Zuletzt fiel der Preis für Gold wieder etwas zurück auf 1594 Dollar. Das waren aber immer noch rund 20 Dollar mehr als am Vortag./mis/jha/